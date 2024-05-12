龍王祭揭端午序幕 彰化龍舟賽各組第1名獎金25萬

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化龍王祭今天登場，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕；今年龍舟賽各組第1名獎金，從新台幣10萬提高到25萬元，共吸引115隊報名競賽。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，縣長王惠美等人上午在鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」起駕，由藝陣及表演團隊隨同龍舟遶境，再迎同司管水域安全「水仙尊王」，下午前往福鹿溪龍舟競賽場地舉行開光點睛儀式。

王惠美致詞時表示，鹿港龍王祭在每年端午節前夕辦理，期許保佑龍舟賽事及各項活動順利平安，也為接下來鹿港慶端陽活動揭開序幕。

福鹿溪將在6月8日至10日舉辦夜間龍舟賽事，共有115隊報名競賽，這次賽事分為社會公開組、社會公開混合組、國際組、機關組、國中混合組等，各組別第1名獎金從10萬元提高至25萬元。

縣府文化局表示，除龍舟賽外，鹿港龍山寺在端午節當天有安排童玩體驗；縣府還規劃魯班公宴，以及從端午節開始展至8月4日的小鎮光影藝術節。

另外，民眾也能欣賞傳統表演藝術、河岸綠地音樂會或參加人文小旅行等，體驗彰化歷史風華藝術之美。（編輯：陳仁華）1130512