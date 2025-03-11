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彰化埔心鄉瑤鳳路一段拓寬 盼改善會車瓶頸

2025/3/11 14:59（3/11 15:21 更新）
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彰化埔心鄉瑤鳳路一段因路寬不足不利會車，縣府及埔心鄉公所編列預算拓寬改善，盼7月完工後，提升行車安全。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月11日
彰化埔心鄉瑤鳳路一段因路寬不足不利會車，縣府及埔心鄉公所編列預算拓寬改善，盼7月完工後，提升行車安全。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月11日
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（中央社記者鄭維真彰化11日電）彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段，為員林市通往台76線快速道路主要路徑之一，因路寬不足不利會車，縣府及公所編列預算拓寬改善，期盼7月完工後，提升路網順暢度及行車安全。

縣長王惠美等人今天前往瑤鳳路一段視察，埔心鄉長張佩瑩表示，瑤鳳路與員鹿路是平行道路，因員鹿路車流量大，許多大型車輛會轉入瑤鳳路，導致有瓶頸路段，常發生會車困難，嚴重影響居民出入安全。

王惠美指出，瑤鳳路一段是通往員林生活圈重要連結道路，但因路寬不夠，會車易碰撞，經各級民代反映後，縣府及埔心鄉公所共投入新台幣1100萬元經費進行拓寬。

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王惠美說，道路拓寬長度約145公尺，將原本5公尺寬道路闢至7.5至9公尺，讓雙向車輛會車更順暢，降低交通事故發生，並設置26.5公尺長連續護欄，檢討及劃設標誌、標線。

縣府工務處表示，工程完工後將提升行車品質及整體路網順暢度，強化埔心、員林生活圈動線。（編輯：陳仁華）1140311

#王惠美
王惠美
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