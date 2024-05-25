陳其邁攜手安芝儇為龍舟點睛 總獎金120萬元

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市長陳其邁今天與台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇一起為龍舟點睛，祈求風調雨順、活動順利。陳其邁說，今年的龍舟賽很不一樣，除了國際隊比賽，也有親子、夜間龍舟等，適合全家參與。

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日登場，高雄市運發局表示，今年愛河龍舟祭出總獎金新台幣120萬元，吸引國內外、全國各縣市161隊參加，今年國際參賽隊伍也是歷年最多。

陳其邁致詞說，點睛儀式邀請慧傳法師，因這次龍舟嘉年華夜間還有佛光山飛龍燈，將美麗的飛龍在天、神龍擺尾，重現愛河畔，也邀約下次佛光山組隊參賽。

陳其邁也笑著說，比賽各憑本事，為大家加油打氣；去年市府隊以11秒大贏議會龍舟隊，今年會放水，贏9秒就好。

安芝儇日前宣布定居高雄，陳其邁今天也特地致贈艾草包作為入厝禮，祝賀喜遷新居，歡迎她成為高雄市民。陳其邁跟安芝儇說，艾草包可以掛在房門趨吉避凶。

安芝儇則以中文問好，她表示，這是自己在高雄的第一個活動，也希望自己可以成為高雄市的艾草，為高雄帶來祝福和好運。

運發局說明，愛河端午龍舟賽已有百年歷史，市府規劃傳統、競技400公尺直道競賽及龍舟拔河，今年也有52組千人親子龍舟賽，每天下午3時到5時都有網路直播。

運發局表示，龍舟比賽級別從專業、業餘到親子，適合各年齡層參與，另有夜間龍舟、水翼板、水上飛人演出及龍舟板閒關體驗。另外也有陸域活動，包括全台最大的啦啦隊應援團；河西路、愛河灣海風堤岸及海音廣場有近200攤大型市集。

另外，228公園有小朋友最愛的大型氣墊消暑遊具；紙風車劇團「巫頂看世界」親子劇；夜間還有佛光山祥龍燈。（編輯：黃世雅）1130525