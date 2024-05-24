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台南國際龍舟賽6/6登場 黃偉哲盼順利完賽

2024/5/24 10:55（5/24 12:56 更新）
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2024台南國際龍舟錦標賽6月6日在台南運河登場，台南市長黃偉哲（左）24日在安平開台天后宮為龍舟開光點睛。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥傳真 113年5月24日
2024台南國際龍舟錦標賽6月6日在台南運河登場，台南市長黃偉哲（左）24日在安平開台天后宮為龍舟開光點睛。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥傳真 113年5月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）2024台南國際龍舟錦標賽將於6月6日在台南運河登場，台南市長黃偉哲今天在安平開台天后宮為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈、順利完賽，開幕當天還有表演、美食攤位，邀民眾同樂。

8艘大龍舟及4艘小龍舟今天在安平開台天后宮一字排開，由黃偉哲擔任主祭官，和多名市議員等人逐一開光點睛，以迎接為期5天的2024台南國際龍舟錦標賽。

黃偉哲表示，龍舟比賽有歷史典故、也具文化意義，台南龍舟賽已傳承多年，今年適逢「台南400」，他祈求天上聖母神威顯現，賽事平安，國泰民安，風調雨順。

台南市政府發布新聞稿指出，往年台南國際龍舟錦標賽前，大小龍舟先擺在安平開台天后宮廟埕1週淨化除穢，12艘龍舟昨晚已完成「淨油除穢科儀」，今年報名參賽共計有97隊、2212名選手。

6月6日龍舟錦標賽開幕當天，規劃「Coming True即將成真火舞團」火舞表演，活動會場更安排美食、農特產、文創等攤位、及藝文表演、體驗活動區等。（編輯：龍柏安）1130524

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#安平開台天后宮
黃偉哲
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