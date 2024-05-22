中生不能來台怪民進黨 綠：國台辦選錯題目打擊總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）中國國台辦指中國居民、學生不能到台灣旅遊、就讀是民進黨造成。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，國台辦選錯題目打擊總統賴清德，開著門的是台灣、甩上門的是中國，中國應回頭檢視政策。

中國國台辦發言人陳斌華21日針對總統賴清德就職演說涉及兩岸關係部分聲稱，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀「完全是民進黨當局所造成的」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰上午舉行輿情回應記者會。洪申翰說，中國這幾個月好像不斷釋出兩岸要多交流，但明確感覺到，真正阻礙兩岸交流的，並不是台灣。

洪申翰表示，疫情期間中國學位生不能來台，這就是疫情原因，但疫情結束後，中方還是不讓中生來台，當時中國指中生使用健保備受歧視，因此政府在去年底也將中生納保這件事，在政策上做出突破。

洪申翰說，台灣對於兩岸健康、有序、對等交流已經做好準備，中生來台議題上也是，中方早就沒理由還持續要卡，沒自信的恐怕是中國，「我們已經準備好，現在就看國台辦」。

吳思瑤表示，國台辦選錯題目打擊賴總統，片面關閉陸生來台的是中國，大陸觀光客也一樣，台灣都率先宣布開放，但中方卻遲遲不開放，「開著門的永遠是台灣，甩上門的永遠是中國」，中國應回頭檢視自己的政策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）21日表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，一旦成真將會是與北京外交關係的重大升級。

吳思瑤說，台灣做足準備、事前預判中國刻意在520前後，在外交作為上對台灣施壓，梵蒂岡是跟台灣交誼最好、最長久的，刻意選擇梵蒂岡與台灣的關係炒作，認知作戰大於實質發生的可能，政府早有因應、並強化雙方關係，不需針對中國預設好的外交打擊而過度恐慌。（編輯：蘇龍麒）1130522