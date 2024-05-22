傳梵蒂岡欲在中國設辦公室 外交部：台梵邦誼深厚

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）有關教廷國務院長帕洛林樞機主教表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，外交部今天指出，台梵邦誼深厚，了解教廷盼促進中國天主教徒擁信仰自由與權利，外交部密切關注梵中互動，也呼籲各國應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部上午面對媒體詢問上述議題時回應，已掌握教廷宗座傳信大學及米蘭聖心大學分別於5月20日及21日舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，邀請中國天主教上海教區主教沈斌等多名中方教會人士出席，該研討會旨在紀念1924年首屆中國主教會議在上海召開，屬於教務議題。

外交部指出，1924年首屆中國主教會議舉行時，教宗對於中國主教的任命，具有實際且完整的權力，但百年之後，中國政府箝制宗教自由，並屢次違反2018年簽署的「梵中主教任命臨時性協議」。台灣了解教廷盼促進中國天主教徒擁有信仰自由與權利，也曾多次公開表達盼在中國派遣代表，外交部呼籲各國應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部提到，在近期台梵互動上，教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（Archbishop Charles John Brown）擔任特使，於5月19日至21日來台參加第16任總統暨副總統就職典禮，並晉見總統賴清德。環境部政務次長施文真於5月15日至17日，應邀率團出席教廷宗座科學院在梵蒂岡舉行的「從氣候危機到氣候韌性」（From Climate Crisis to Climate Resilience）國際研討會，訪團全員並獲教宗接見，並與教廷高層良好互動，彰顯台梵邦誼深厚。

外交部強調，密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，盼為促進世界宗教自由做出具體貢獻。（編輯：張若瑤）1130522