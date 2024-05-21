教廷高調紀念首屆中國主教會議 學者：制衡中共政策

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）梵中主教任命協議今年10月將再談續約，教廷今天舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，除罕見邀請多位高階中國主教親自與會，教宗致詞時也強調，當前中國天主教已與羅馬教會「共融」，羅馬天主教到中國是傳福音不是殖民。

一位旅義梵中專家向中央社表示，教廷此舉成功制衡了中國政府近期強化推動的「宗教中國化」政策，該政策向來強調中國教會「獨立自主自辦」原則，堅決反對外國宗教勢力干預中國宗教。

教廷今天在梵蒂岡宗座傳信大學舉行「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，邀請中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄等中國官方教會高層參加。

教廷以極高規格參與此次會議，教宗方濟各在會中以預錄視訊致賀詞，教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）發表演講，福音部代理部長塔格雷樞機主教（Antonio Tagle）總結致詞。

教宗致詞時表示，中國主教會議（Concilium Sinense）1924年在上海舉行，是首次也是唯一一次在中國舉行過的主教會議，首任駐華宗座代表剛恆毅（Celso Costantini）是會議重要推手，當時剛恆毅就已申明，羅馬天主教會在中國的使命是傳福音、不是殖民。

教宗表示，首屆中國主教會議的與會者都來自遙遠外國，他們決定將中國教區領導權委託給當地神父，讓中國教會有更多中國面孔，這不是「改變戰略」，是找到最符合教會使命的路，「首屆中國主教會議預見未來趨勢，他們的未來就是我們的現在。」中國天主教會現在已與羅馬天主教「共融」，同行在當下。

一位梵中專家向中央社分析，教廷舉辦此研討會的目的之一，是為今年10月面臨第三度續約的「梵中主教任命臨時性協議」鋪陳對話氣氛，該協議自2018年簽訂至今已近6年，但僅任命了9位中國主教，中國政府又屢次違反協議精神，讓中國天主教徒處境更惡化。

專家表示，梵中協議簽訂後，中國政府加倍打壓非官方教會，教廷此次研討會強調中國教會與羅馬教會「共融」，也有防止中國將天主教會「中共化」、官方化的意味。

梵中專家說，「中國天主教愛國會」及「中國天主教主教團」的章程都堅持獨立自主自辦原則，這兩個「一會一團」組織是負責在中國天主教會執行習思想及共黨教條的黨機器，教宗今天提到，中國迄今只有在100年前舉行過唯一一次天主教教務會議，顯然間接否決「一會一團」召開教務會議的合法性。

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梵中專家指出，中國天主教主教團主席沈斌此次出席會議，在演講開頭表示「我們的導師只有一位，就是耶穌基督。」沈斌所提導師不是毛澤東，也不是習近平，形同背書教廷主張，顯示中國主教團也追求與羅馬天主教會的共融合一。

專家表示，教廷邀多位中國高階主教到梵蒂岡訪問，他們私下應都會獲得晉見教宗方濟各的機會，這動作也頗具象徵意義，代表中國官方「一會一團」的領導人，以行動尊崇教宗對中國天主教的領導地位。（編輯：謝佳珍）1130521