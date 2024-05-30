駐教廷使館：兩岸天主教首辦學術交流 落實教宗聖統制

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）駐教廷大使館指出，天主教台南教區與廈門教區22日至25日在廈門舉辦研討會，這是兩岸天主教界首次以學術研討方式展開交流合作，見證兩岸天主教會與教廷的「聖統制」共融合一。

中國共產黨堅持宗教「獨立自主自辦」，過去長期視梵蒂岡為外來勢力，不願公開承認教宗是天主教會領袖的「聖統制」原則。

駐教廷大使李世明向中央社記者表示，中國天主教會近期有愈來愈多跟梵蒂岡普世教會「共融」的作法，包括日前派出中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄等中國官方教會高層，到羅馬參加教廷舉行的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」。

李世明表示，沈斌此行到教廷開會，除會晤教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）、教廷福音部代理部長塔格雷樞機主教（Antonio Tagle），聽說也獲得私下晉見教宗方濟各的機會，這象徵中國天主教與羅馬天主教正在走向「共融」，是一件好的事情。

梵中2018年簽署主教任命臨時性協議，每2年重新談判續約一次，教廷已表態今年9月可望再度續約。

根據多家天主教媒體披露，梵中主教任命協議的核心精神是，教廷承認中國過去非法祝聖的幾位官派主教合法性，以換取中共承認教宗是中國教會領袖，教宗對中國主教有最後任命權。但因協議內容從未正式公開，羅馬天主教一直試圖以各種實例，向外界印證中國政府已承認教廷的「聖統制」。

李世明表示，去年10月，中共派遣3位中國主教參加世界主教會議，據說今年也會比照辦理，這些都是中國天主教會尋求與教宗方濟各共融的良好例證。

駐教廷大使館臉書貼文指出，天主教台南教區和廈門教區日前在廈門聯合主辦「以愛同行‧攜手並進—台閩天主教本地化研討活動」，這是兩地天主教界首次以學術研討方式開展的交流合作，與會者包含台北總教區總主教鍾安住、台南教區主教黃敏正、廈門教區主教蔡炳瑞等近百位神職人員與學者。

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駐教廷大使館指出，在這場對等尊嚴的兩岸交流中，兩岸教區共同追求和平與宗教自由，這次活動除了見證兩岸天主教會都共融在教廷的聖統制之下，期間更舉行一場「共融彌撒」，展現中國天主教會在聖伯多祿的繼承人、教宗方濟各領導下，已經完全實踐了共融合一。

駐教廷大使館指出，相信這次活動只是個開始，未來兩岸天主教界必定會繼續共同遵循教宗訓導，持續以愛同行、攜手並進、同道偕行。駐教廷使館欣見台灣天主教會引導著中國天主教會，朝著促進宗教自由及尊重人權等普世價值的方向邁進，更樂見兩岸天主教會均與教宗及普世教會共融且共榮。（編輯：張均懋）1130530