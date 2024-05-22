教廷拋北京設處意在言外 中國已讀不回陷兩難

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）教廷提出盼在中國常設辦公室，引發梵中關係升級揣測。據了解，教廷國務院長帕洛林昨天是在一場研討會後，向現場媒體以「吹風」方式背景說明此想法，似有意藉媒體大幅報導，迫中國政府亮出底牌。

一位與會神職人員透露，帕洛林（Pietro Parolin）向媒體說明時，另被問到教廷是否將承認中國政府成立的「中國天主教主教團」合法性，帕洛林表示「教廷正在研議中」，顯示教廷似乎考慮在此點向中國政府讓步，以換取中共同意教廷在中國設立常設辦公室。

教廷昨天舉行「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，教宗方濟各以預錄視訊致賀詞，帕洛林發表演講。帕洛林在通篇演講中，皆未觸及「在中國設處」等敏感政治議題，在會後接受媒體採訪時才拋出震撼彈。

事實上這已非帕洛林首次提出「教廷擬在中國設處」的主張，早在2020年9月，教宗方濟各（Pope Francis）所屬耶穌會旗下「美國」雜誌（America）就已披露，教廷希望在中國設常設代表處，也盼促成帕洛林與中國國務院總理會晤。

義大利大報信使報（Il Messagero）2022年9月報導，教廷已準備將常設辦公室從香港遷到北京，帕洛林在訪問中透露，教廷一直向中國提出這個請求， 但遲遲等不到北京的回音。教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）今年3月底接受「美國」雜誌專訪時更直言，中國目前對教廷在北京設處「沒有意願」。

梵中2018年簽署「主教任命臨時性協議」，每2年需重新續約，對照「教廷赴中國設處」議題近年幾次被拋出的時間點，每次都恰在梵中將談判續約前夕，足見教廷一直想把此議題搬上談判桌解決，但被中國「已讀不回」多次。

為何教廷對於到中國設處如此念茲在茲？一位梵中關係專家解釋，主因非外界所臆測，教廷急於升級對中外交關係，而是教務考量，教廷希望「真正落實執行主教任命協議」，因為教宗現在雖對中國主教有「最後同意權」，但中國政府提出人選的過程太不透明，教廷若未派代表在當地，根本不可能進行實質審查。

梵中專家表示，天主教核心是「聖統制」，教宗是普世天主教會領袖，教宗對中國主教的任命權，不能淪為替中國政府背書的「橡皮圖章」，因此教廷能派員到當地實質查核中國主教行跡，是非常重要的管理機制。

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梵中專家指出，教廷此次舉辦研討會，特別邀請中國官方教會高層出席，也是要凸顯中國教會不能自外於教廷「聖統制」管轄。一位知情人士說，教宗今天整天未有公開行程，聽說就是為了安排接見中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄，以彰顯「聖統制」精神，但中方代表團內部對於是否晉見教宗有疑慮。

梵中專家指出，中國國家主席習近平高舉「宗教中國化」政策，向來反對外國宗教勢力干預中國教務，沈斌、譚立鑄此次出席梵蒂岡研討會，與羅馬天主教會共融合一，並推崇教宗對中國天主教的領導地位，顯示教廷逐漸發揮影響力，中國天主教已悄悄在走「修正主義路線」，是對習近平天主教中國化政策的正確修正。（編輯：翟思嘉）1130522