教廷國務院長：梵蒂岡欲在中國成立常設辦公室

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（中央社梵蒂岡21日綜合外電報導）教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）今天表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，一旦成真將會是與北京外交關係的重大升級。

路透社報導，歷史上來說，梵蒂岡與中共之間的關係向來緊繃，但教宗方濟各（Pope Francis）以2018年與中簽訂的主教任命協議為基礎，將梵中關係正常化列為優先要務。

身為教宗副手的帕洛林表示：「我們長久以來都希望在中國有穩定局面。」他進一步表示，梵蒂岡可能為此考慮新的外交慣例。

梵蒂岡去年自同樣也是與其沒有外交關係的共產國家越南，獲准設立教廷常駐代表辦事處（Resident Papal Representative）。帕洛林暗示，中國代表可能會有不同的頭銜。

他說：「類型可能有所不同，我們不用執著於單一方式。」

這位樞機主教說，梵蒂岡承認由中共控制的「中國主教團」（Council of Chinese Bishops）也在待議事項之中，且是一項「正在進行中的工作」。

帕洛林是在教廷今天舉辦的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」發表談話。這場研討會提供梵中間罕見高層會談平台。

教宗方濟各也透過視訊在今天會議中致詞，說天主教會「走上不可預料之道路，甚至歷經耐心和試驗時刻」，終在中國等地取得進展。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130522