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教宗方濟各接受美聯社專訪 稱對中國應有耐心

2023/1/25 23:36
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（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）天主教教宗方濟各今天表示對待中國要有耐心，認為持續與北京對話是他致力保護中國天主教徒的指導原則，但他迴避了梵蒂岡與台灣的關係如何影響與北京對話的問題。

教宗方濟各（Pope Francis）今天接受美聯社獨家專訪時，被問到梵蒂岡與中國接下來的外交提案。他回答：「我們正在採取步驟，每一案（主教任命）都會用放大鏡檢視。」「那是重點，對話不中斷。」

談到中國當局時，方濟各則說：「他們有時有點封閉，有時不會。」

教廷是台灣的邦交國，美聯社提問梵蒂岡與台灣的關係會如何影響梵蒂岡與中國的對話，教宗迴避這項問題。

梵蒂岡在2018年與北京達成主教任命臨時協議，使得方濟各遭到天主教會內更為保守的派系批評，因為中國共產黨當局時不時會關押神職人員，天主教香港教區榮休主教陳日君是批評最力的人士之一。

方濟各在受訪時形容高齡91歲的陳日君是位「迷人的老人」、擁有「溫柔的心靈」。

他提到陳日君本月到羅馬參加已故前教宗本篤十六世（Benedict XVI）的葬禮時，方濟各邀請他到教宗在梵蒂岡的住所。在教宗私人書房前有一尊佘山聖母像，方濟各說，當陳日君看到這尊聖像時，「他像個孩子一般哭了起來」。

陳日君因涉及反送中運動的「612人道支援基金」，去年5月被依涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，之後獲准保釋候查，遭禁止出境。但他3日獲得法院批准，4日起可以短暫離開香港，得以前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮。

另一方面，針對同性戀議題，教宗方濟各則加強批評歧視LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的行為。他形容把同性戀定罪的法律並不公正，但重申依天主教會教導，同性戀行為是宗教上的罪過。

他說：「身為同性戀不犯法，不是犯罪。是的，它是罪過。讓我們先分清楚罪過和犯罪。」

現年86歲的教宗也被要求評估自己的健康。他表示：「我很健康，以我的年紀來說，我很正常。我也許明天就會死去，但我一切正常。我總是請求主賜予我幽默感。」

前任教宗本篤十六世是600年來第一位退休的教宗，他過世後，方濟各也被問及有無必要為未來教宗退休設定規範。方濟各表示：「有了更多經驗後…就可以更有規範或規則化，但目前我還沒想到這點。」

在近期加州等地發生數起槍擊案後，美聯社也問到關於美國平民之間槍枝氾濫的問題。

方濟各對於依賴槍枝來自衛成為「習慣」表達憂心。曾譴責武器產業是在做死亡買賣的他還說，希望他表達「且讓我們說些什麼來阻止這種事」，可讓大家關注這項問題。（譯者：楊昭彥）1120125

#方濟各
#陳日君
#美聯社
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