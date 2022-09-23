捍衛自由 前教廷部長：陳日君不應被香港國安法定罪

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）香港當局以違反國安法起訴榮休樞機主教陳日君，前教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教今天發表公開信，強調陳日君主張的自由權利，是所有政治與公民體系都應捍衛的，陳日君不應被定罪。

這是首位曾擔任教廷高層官員的神職人員，公開挺身為陳日君發聲。教廷官方迄未表態捍衛陳日君，引起不少國際媒體批評聲浪，費洛尼（Fernando Filoni）的公開信今天在天主教界投下震撼彈。

費洛尼在信中表示，面對審判時必須言所當言，耶穌面對施洗者約翰受審時，也沒有選擇迴避噤聲，因此他要站出來為陳日君做真實見證；他認為陳日君不論對其中國人的身分，或對信仰的天主教會，都無愧於心，不應受到定罪。

費洛尼說，講出真理要付出代價，耶穌也曾為說真話付代價，耶穌在一場審判中被認為冒犯了當時羅馬統治者的權力，幾乎要被判處死刑；現在另一場審判正在香港上演，香港是他深愛且住了8年的城市。

費洛尼指出，他1992年被派任教廷駐香港考察團時，認識了陳日君，陳日君曾說自己是上海人，家人在日軍占領上海時期遭受迫害，培養了陳日君一生堅持追求自由、正義的性格；即便共產政權也認為，上海抗日遺族是英雄，英雄後裔不應遭受羞辱。

費洛尼說，有些人認為陳日君過於激進，但面對不公不義，渴望追求所有政治與公民體系都應捍衛的基本自由，「誰不會如此呢？」

費洛尼表示，他必須見證兩件事，陳日君是屬神的人（a man of God），同時也是一位「真正的中國人」（authentically Chinese），他所認識的人當中，沒有任何人比陳日君對其信仰或身分認同更忠誠。

費洛尼在結論重申，他相信這份證詞對陳日君的審訊至關重要，陳日君不應被定罪，不論對香港、中國或天主教會，陳日君都是竭盡心力，沒有做出任何令人蒙羞之事。

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費洛尼是天主教聖墓騎士團的大團長，他擔任萬民福音部長任內，曾在2019年以教宗特使身分來台出席會議，並獲總統蔡英文接見。

陳日君與多位香港民運人士因擔任香港「612人道支援基金」信託人，遭指涉違反國安法，其他受控者包括律師吳靄儀、歌手何韻詩、學者許寶強及前立法會議員何秀蘭等；審訊原排定9月19日舉行，天主教媒體報導，審訊因法庭人士確診延期。（編輯：林克倫）1110923