德國天主教樞機：教廷因政治原因沒支持陳日君

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（中央社台北9日電）德國天主教樞機穆勒指出，教廷及教宗方濟各對被控違反香港國安法的天主教香港教區榮休主教陳日君保持沉默，明顯是因為「政治原因」，並嘆「他（陳日君）已經90歲，我們留下他一人。」

今年75歲的穆勒（Gerhard Muller）接受義大利報章II Messengero訪問時作出上述表示。天主教亞洲通訊社5日報導穆勒的訪問。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機是「612人道支援基金」信託人之一，今年5月他與另外4名信託人被港警依涉嫌違反國安法拘捕，事件震驚國際。

中梵主教任命臨時協議於2018年9月簽署，2020年續約2年，今年9月到期。陳日君一直反對這項協議。

梵蒂岡新聞網4日引述教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）表示，他相信梵中主教任命臨時協議今年會續簽，但「對話的道路遇到許多困難」。

報導指出，義大利羅馬在8月29日至30日舉行了一場紅衣主教會議，226名樞機團員中有200人出席，但90歲的陳日君因被捕而無法出席。

穆勒說，在這場會議中，沒有梵蒂岡高層甚至教宗方濟各（Pope Francis）提及陳日君或其審訊。

穆勒形容將會有一場不公平的審訊，但梵蒂岡內沒有人為陳日君發聲，也沒有發表聲明或為陳日君祈禱。他對此感到失望。

穆勒說，「我希望他不會被拋棄」，指這次會議是一個機會，可以宣布紅衣主教是完全支持陳日君，但教廷明顯因為「政治原因」而沒有採取任何行動支持陳日君。

穆勒解釋，他所指的是梵蒂岡在中國主教任命問題上已與中方達成協議，「我很遺憾地說這協議不符合教廷及梵蒂岡的利益，不符合教會層面和真理。」

穆勒說：「教會應該更自由，更少受世俗權力邏輯的束縛，從而更自由地介入，並在有需要時批評那些打壓人權的政客。」

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他說，在這種情況下，不知道為什麼不批評北京。陳日君是反抗的象徵，他被藉口逮捕，但什麼也沒做過。陳日君的權威、勇敢，令中國政府深感畏懼。「他已經90歲，我們遺留他一人。」

穆勒說，梵蒂岡把與中國的利害關係看得「有點高」，或許梵蒂岡可以更好利用外交手段。在中國很多地方的地下教會正面臨迫害，中國支持的主教服從北京多於教宗。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110909