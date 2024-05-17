環境部政次應邀赴梵蒂岡出席研討會 獲教宗接見

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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）外交部今天表示，環境部政務次長施文真及國立清華大學科技法律研究所教授范建得應邀出席在梵蒂岡舉行的氣候韌性國際研討會，並簽署教宗方濟各發起的「氣候變遷與韌性全球準則」，以實際行動支持教宗發起的倡議，教宗也接見台灣代表團。

外交部下午發布新聞稿表示，施文真、范建得應教廷宗座科學院院長涂克森樞機主教（Card. Peter Turkson）、德國籍主席馮布朗（Prof. Joachim von Braun）的共同邀請，出席5月15日至17日在梵蒂岡舉行的「從氣候危機到氣候韌性」（From Climate Crisis to Climate Resilience）國際研討會。

外交部指出，教宗方濟各（Pope Francis）於會後接見台灣代表團全體人員，施文真也於會上代表台灣連署教廷的「氣候變遷與韌性全球準則」（Planetary Protocol for Climate Change Resilience），以實際行動支持教宗發起的倡議。

外交部表示，施文真在研討會「氣候熱區前線」及「能源」兩場次發表演講，介紹台灣的淨零政策，彰顯台灣在2050淨零排放目標上的努力成果；范建得則在「糧食」專題場次發表台灣啟動能源轉型及運用人工智慧技術的創新方案。

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外交部指出，美國總統「潔淨創新能源副幕僚長」哥斯達（Kristina Costa）、美國環境部前部長暨白宮顧問麥卡錫（Gina McCarthy）、麻薩諸塞州州長希利（Maura Healey）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、紐約州州長侯可（Kathy Hochul，另譯：霍楚）、波士頓市長吳弭 （Michelle Wu），以及倫敦、巴黎、科隆、羅馬、米蘭、佛羅倫斯、雅典等城市市長出席前述研討會。

外交部表示，台灣未來將持續與教廷就全球性議題對話合作，讓台灣為世界的良善做出更大貢獻。（編輯：張均懋）1130517