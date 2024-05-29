旅遊業稱赴中國禁團令解除無望 交通部：循序推動

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（中央社記者余曉涵台北29日電）旅遊業今天與交通部長李孟諺見面，會後業者轉述赴中國旅遊的禁團令確定不會解除，但6月原本要出的1000多團旅遊團，仍可出團。交通部回應，依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會等單位今天與交通部長李孟諺見面，會後全聯會理事長蕭博仁接受媒體聯訪轉述，赴中國旅遊的禁團令將不會解除，但6月大約有1000多個旅遊團約2萬人，可以照常出團，但業者仍持續不能廣告跟攬客。

據指出，這1000多團赴中國旅遊團是去年短暫開放旅遊業者攬客去中國時成團，原本這1000團只能選擇更改旅遊地點、提前出發或解約，現在則是開放6月成團者，可以選擇照原定計畫赴中國旅遊。

交通部表示，李孟諺上任後相當關注台灣觀光產業發展，故特別邀請旅行業者代表於今天上午進行會談，了解大家的需求。

針對兩岸團客等相關議題，李孟諺重申，為保障旅客權益及促進業者發展，政府將持續依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊，以滿足國人的期待。（編輯：李亨山）1130529