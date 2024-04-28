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中國旅遊鬆綁限福建 陸委會：不符對等開放原則
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中國旅遊鬆綁限福建 陸委會：不符對等開放原則

2024/4/28 14:09（4/28 14:37 更新）
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圖為馬祖南竿景點媽祖巨神像。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖文綺台北28日電）中國文旅部今天宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊。陸委會回應說，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將與交通部進一步釐清再作決定。

大陸委員會（陸委會）今天發布新聞稿表示，有關恢復兩岸觀光旅遊，台灣於去年8月24日即已公布相關規劃，相關機關對於恢復陸客來台旅遊並早已完成相關準備，只要陸方開放，即可實施。

不過陸委會表示，陸方今天以附加條件的方式，回應台灣全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流的建議，而且極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。

陸委會表示，「後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定，以利實際執行，並確保健康有序交流」。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸，今天上午拜訪中國文旅部。中國文旅部副部長饒權在會面時宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民來台團隊旅遊。（編輯：周慧盈）1130428

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