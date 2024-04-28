大陸恢復福建居民遊馬祖 藍委：樂見兩岸觀光先試點

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（中央社記者王承中台北28日電）中國文旅部宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，國民黨團副書記長王鴻薇今天表示，國民黨立委訪陸獲致重大成果，這是先行試點，對台灣的觀光產業是一場及時雨，樂見兩岸在觀光旅遊方面能恢復交流。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁27日率多位黨籍立委訪問大陸，並表示希望陸方能開放陸客團，恢復過去和平繁榮的榮景。中國文旅部今天宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

隨團出訪的王鴻薇受訪表示，這次參訪獲致重大成果，陸方宣布開放福建居民到馬祖觀光旅遊，這是一個先行試點，且平潭到台灣的貨運現已恢復，未來只要客運復航後，福建居民也能全面到台灣觀光旅遊，對台灣觀光產業是一場及時雨。

王鴻薇指出，以福建省4000萬居民的旅客能量，對台灣各縣市的觀光產業都是場及時雨，樂見兩岸在觀光旅遊方面能恢復交流。

國民黨立院黨團下午發布新聞稿表示，傅崐萁率團訪問大陸，不到3天時間，陸方接連宣布將捐助花蓮震災災民組合屋、開放文旦柚恢復輸陸、重啟福建居民赴馬祖觀光及福建省政府新一波13項惠台措施，成果豐碩。

國民黨團指出，呼籲520即將上任的賴政府及民進黨中央，理性、正面看待此次國民黨團帶回的交流成果，並在此良性的基礎及前題下，推動兩岸官方的融冰對話，開啟務實的兩岸交流，才是中華民國之幸、全民之福。

國民黨團副書記長許宇甄也表示，陸方已釋出善意，希望交通部觀光署、陸委會立即研議取消6月禁止組團赴陸的禁令，讓兩岸觀光旅遊儘速恢復常態。

許宇甄指出，觀光署以發展觀光條例第53條「損害國家利益」為由，禁止觀光旅遊業者組團赴陸觀光，這個要件目前已不存在；原本就已用錯法令，現陸方又釋出善意，觀光署應儘早將損害降到最低，以利觀光旅遊業者的發展。

許宇甄表示，中共總書記習近平在馬習二會的話語以及日前國台辦的發言，都顯示願意對台重啟交流意願；台灣若能在此時展現更大善意和靈活性，不僅能提升經濟發展，也有助緩和當前緊張的兩岸關係，建立更為和諧的互動新局。（編輯：楊凱翔）1130428