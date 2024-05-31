赴中禁團令是否解除？卓榮泰：適時滾動檢討

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（中央社記者王揚宇台北31日電）交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，原定6月之後就暫停出團。行政院長卓榮泰昨天說，今年6月1日前規劃的旅行團仍可以繼續執行。對於禁團令是否解除，卓榮泰今天受訪說，未來暑假中的旅遊活動若順暢且品質得到民眾肯定，會適時滾動式檢討。

卓榮泰今天赴立法院報告施政方針並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪。媒體詢問，禁團令未解，引發業者反彈，行政院是否會持續與業者溝通、禁團令未來是否解除。

卓榮泰說，昨天有跟業者討論，也取得初步的理解，他希望6月1日開始，民眾可以循已申請的團為管道做旅遊活動，也希望業者能好好規劃，未來暑假當中的旅遊活動，只要非常順暢且旅遊品質得到民眾肯定，行政院一定會按照實際執行情況，適時滾動式檢討，請業者加油，行政院也會加油。

交通部觀光署30日在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中聽取報告後指出，原先宣布出團至5月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，今年6月1日前規劃的旅行團將可以繼續執行。

卓榮泰也說，未來會視執行狀況滾動檢討，讓政策符合全民與觀光業最大利益。（編輯：楊蘭軒）1130531