赴中禁團令維持 卓榮泰：6/1前組團者仍可出團

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（中央社記者賴于榛台北30日電）交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，原定6月之後就暫停出團。行政院長卓榮泰今天說，考量仍有一定數量旅行團未能在5月前出團，為維護旅客與旅行社權益，今年6月1日前規劃的旅行團，仍可以繼續執行。

交通部觀光署今年依發展觀光條例禁組團赴中國旅遊，原定今年6月後暫停出團。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁等人昨天與交通部長李孟諺會面後曾說，赴中國旅遊的禁團令將不會解除，但6月大約有1000多個旅遊團約2萬人，可以照常出團

交通部觀光署今天在行政院會報告「拓展觀光亮點 帶動兆元產業」，行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中聽取報告後指出，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可以從重啟對等的觀光旅遊跨出第一步，期盼中國方面也能展現相對的善意與努力，共同為兩岸和平與交流做出貢獻。

卓榮泰說，旅行社組團赴陸事宜，原先宣布出團至5月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，因此今年6月1日前規劃的旅行團將可以繼續執行，未來會視執行狀況滾動檢討，讓政策符合全民與觀光業最大利益。（編輯：蘇龍麒）1130530