本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰3/81
首頁 / 政治

6/1前組團仍可赴中旅遊 李孟諺：從寬彈性認定

2024/5/31 10:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）赴中國大陸旅遊禁團令6月尚未解除，交通部長李孟諺今天在立法院受訪表示，已經成團、規劃出團的旅行團，在6月1日後仍可繼續出團，觀光署會盡量從寬彈性認定，確保旅行業者和旅客權益。

交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，原定6月之後就暫停出團。行政院長卓榮泰昨天說，考量仍有一定數量旅行團未能在5月前出團，為維護旅客與旅行社權益，今年6月1日前規劃的旅行團，仍可以繼續執行。

行政院長卓榮泰今天率內閣團隊赴立法院進行施政方針報告並備質詢，李孟諺在進入議場前接受媒體訪問。

談及赴中禁團令，李孟諺表示，卓榮泰昨天宣布6月1日後，已經成團、規劃出團的旅行團，可繼續出團。李孟諺指出，觀光署會盡量從寬彈性認定，確保旅行業者和旅客權益。

媒體詢問今天來立法院備詢是否會緊張。李孟諺表示，雖是熟悉場域，但他是新的角色與身分，會全力以赴。（編輯：楊蘭軒）1130531

李孟諺
赴中禁團令維持 李孟諺：盼適度、循序對等開放蘭陽大橋改建 公路局擬提舊橋廢止登錄歷史建築
卓榮泰
王義川稱手機訊號定位遭告發 卓榮泰盼盡速釐清真相續拚再生能源與電廠工程 卓榮泰：會安全穩定供電
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
王義川稱手機訊號定位遭告發 卓榮泰盼盡速釐清真相
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：