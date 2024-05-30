赴中禁團令維持 李孟諺：盼適度、循序對等開放

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（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）赴中國大陸旅遊禁團令6月尚未解除，交通部長李孟諺今天說，目前方向是適度開放，原已規劃或已成團，6月1日原則上可繼續出團，希望循序漸進、對等開放兩岸交流。

交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，原定6月之後就暫停出團。行政院長卓榮泰今天說，考量仍有一定數量旅行團未能在5月前出團，為維護旅客與旅行社權益，今年6月1日前規劃的旅行團，仍可以繼續執行。

李孟諺今天前往宜蘭視察交通建設受訪表示，總統賴清德在就職典禮演說提到，希望本著對等、逐步開放兩岸觀光交流，昨天他也與業者討論，針對6月1日後會適度開放，未來希望適度開放後，兩岸在觀光交流能逐步達到自由行和團客全面性交流。

李孟諺說，目前對岸（中國大陸）還沒開放自由行來台，而台灣已經開放，若對岸開放自由行，接著就是（開放）團客。統計今年1月到4月，國人前往對岸觀光旅遊人次遠超過對岸人民來台，對岸人民來台僅12萬人次，而國人前往對岸觀光旅遊已有80餘萬人次，希望兩岸逐步循序、對等開放，讓兩岸人民能有更多觀光交流。（編輯：張銘坤）1130530