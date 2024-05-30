6/1前組團仍可赴陸旅遊 陸委會：後續規劃動態評估

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）交通部觀光署今天宣布赴陸禁團令維持，但6月1日前組團者仍可出團。陸委會表示，尚未出發者約有1000多個團共2萬人左右，目前先以消化為主，後續規劃則會動態評估。

交通部觀光署2月7日依發展觀光條例，要求禁止組團赴中國大陸旅遊，原定今年6月起暫停出團。觀光業者呼籲政府解禁，重啟兩岸觀光交流，行政院今天也宣布彈性調整作法。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在會中說明赴陸旅遊團的相關政策規劃。

梁文傑說，台灣長期以來希望讓雙邊的旅遊正常化，然而現實上遇到種種障礙，包含從去年8月就宣布歡迎中國大陸團客來台，但遲遲未見對岸放行。今年3月至5月間，台灣組團赴陸旅遊人數大約有11萬人，但是中國大陸並未讓任何一團的旅客來台。

他說，在這樣的狀況之下，必須要考量最近的一連串情事，包含上週的軍事演習、台灣在世界衛生組織（WHA）所受到的打壓，以及中共刻意要求台灣藝人表態等等因素。

然而即便陸方遲遲未開放，且對台灣仍有打壓行為，但梁文傑強調，台灣旅客赴陸的一些權利義務，是必須要照顧到。據了解，現在有一些以自由行方式赴陸的台灣旅客，實際上是到了中國大陸後再組團行動，這樣的情形之下，若發生旅遊糾紛時，這些旅客可能無法被保障。

他說，目前根據旅行業者的統計，大概還有1000多團，約2萬人尚未出發。因此，現在的規劃是以先消化完這些已經成團的旅行團。讓這些旅客與旅行社之間的權利義務可以獲得保障。

針對後續的赴陸旅行團規劃，梁文傑表示會動態評估。

中國大陸日前宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，近日傳出多名福州的旅遊業者預計6月10日赴馬祖踩線。

對於這個議題，梁文傑證實，馬祖相關的旅遊協會已經邀請福州的一些旅遊協會有關人員到馬祖踩線，陸委會對此樂觀其成。（編輯：邱國強）1130530