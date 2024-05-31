卓榮泰首次赴立院施政報告 韓國瑜與立委鼓掌歡迎

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（中央社記者范正祥台北31日電）新任行政院長卓榮泰今天率同各部會首長赴立法院施政報告及備詢，上午立法院會開始時，立法院長韓國瑜帶領立委給予卓榮泰和行政團隊鼓勵，議場響起掌聲，氣氛融洽，卓榮泰也立刻從座位起身，向韓國瑜和立委致謝。

對於卓榮泰今天率同行政團隊赴立法院施政報告及備詢，韓國瑜日前呼籲，期盼每位立委服裝儀容要整齊，他表示「因為這是尊重行政院，也是尊重自己」。

多位立委響應韓國瑜的呼籲，立法院會今天進行國是論壇時，韓國瑜稱讚首位上台發言的國民黨立委洪孟楷「穿西裝很帥」。

洪孟楷在國是論壇時，透過手板向新內閣傳達，「開展新局，在執政黨一念之間，讓中華民國永遠偉大」，希望看到新內閣以新氣象回應民意。他表示，在野對於執政團隊嚴格，代表偉大國家，大家一起努力，共同打拚。

隨後上台發言的民進黨立委李坤城表示，謝謝卓榮泰今天率內閣團隊第一次到立法院進行施政報告，希望在野黨能夠以禮相待，讓卓榮泰在立法院順利做施政報告。

李坤城說，看到卓榮泰在施政報告書面資料中提及，朝野「和解共生」，兩岸「和平共榮」，與民主夥伴國家「合作共贏」。他呼籲，行政、立法兩院能夠緊密合作。

此外，民眾黨立委吳春城在國是論壇發言時也說，今天是新內閣第一次到國會，「我們表示歡迎」，希望展開國家新氣象，展望未來，開創新局。（編輯：蘇龍麒）1130531