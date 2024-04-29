中國對台措施頻出招 智庫：操作經貿做政治籌碼

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（中央社記者李雅雯台北29日電）中國釋出福建旅遊鬆綁、符合檢疫要求文旦柚可輸入中國等訊息。智庫表示，中國對台經貿脅迫，以商圍政意圖明顯；另有意見認為，這是北京的善意，台灣應抓住契機、予以回應。

中國對台釋出多個措施。中國文化和旅遊部（文旅部）副部長饒權昨天表示，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團隊旅遊。

中國海關總署昨天指出，將在科學評估基礎上，依法、依規批准符合檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入中國。

經濟民主連合副秘書長許冠澤今天對中央社表示，中國持續對台經濟脅迫，先用一個局部封鎖切開經濟連結，透過認同「九二共識」的人牽線後再重新開放，釋放出「一個中國才有糖吃」的訊息。

許冠澤認為，這樣的兩岸經貿不是奠基於自由市場、經貿規範，反倒淪為中國對台套路，遊戲規則任其制定；推估中國接下來論述方向將把球頻拋給台灣政府，包括福建居民來台團旅前提是恢復平潭到台灣的海上客運直航、花蓮災後經濟振興需要中國遊客等。

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢今天對中央社指出，中國對台釋出相關措施可視作一種善意，兩岸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後開放需要循序漸進，倘若台灣也有善意回應的話，這份善意將可慢慢地擴大。

鄧岱賢表示，過去8年來，兩岸關係由於政治、COVID-19疫情等狀況，彼此交流有所阻礙，改善關係需雙方給出善意，現在中國也邁開了一小步，期待台灣政府相關單位也可以回應，兩岸人民有交流，才可增進了解、免除誤解。

鄧岱賢認為，中國在5月20日台灣總統就職日前釋出這個訊息，其實這是給新政府一個很好的台階，如果台灣政府有所回應，北京也可以了解新政府的善意，這是個兩岸關係改善的契機；對於旅遊業者來說，旅遊開放也才有商機。（編輯：周慧盈）1130429