中國擬開放台灣文旦柚等輸入 農業部盼以檢疫平台溝通

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（中央社記者張雄風台北28日電）中國海關總署今天表示，將在科學評估基礎上，依法依規批准符合檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入中國。農業部說，尚未收到正式消息，未來希望透過正式的兩岸檢疫平台溝通。

準農業部長陳駿季告訴中央社記者，目前消息都是透過媒體轉述，農業部尚未接獲正式訊息，也不知確切農產品可輸入中國大陸的時間。

陳駿季強調，農業部的基本立場就是重視每個外銷市場，會持續開拓高端市場，也不會放棄任何一個市場。

陳駿季指出，過往都是透過兩岸檢疫平台溝通，這部分目前台灣是由農業部防檢署負責，未來希望都能透過平台確認檢疫條件。

他強調，農產品的貿易一定要確認檢疫條件，所以希望透過正式的兩岸檢疫平台溝通，而不只是媒體報導。

根據資料，中國海關於2022年8月3日起，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

根據農業部統計，2021年柚子出口總重量達7062公噸，以中國4821公噸最多；2022年中國禁止輸入後，台灣柚子出口總重量為2909公噸，其中以香港2623公噸最多；去年柚子輸出總重量約2709公噸，同樣以香港最多、達1823公噸。（編輯：張雅淨）1130428