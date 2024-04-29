率團訪問中國 傅崐萁：國民黨一小步兩岸一大步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北29日電）國民黨團總召傅崐萁率團出訪中國，傅崐萁今天表示，此行順利完成「兩岸和平破冰」、「兩岸觀光全面開啟」、「台灣農漁產品拓展市場」等主要任務，是國民黨的一小步，兩岸斷線8年後的一大步，國民黨團傾聽民意，勇敢承擔，不會憂讒畏譏。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁等17名國民黨立委26日前往中國北京訪問，會見中國全國政協主席王滬寧，拜會中國文旅部及中國海關總署，並於28日深夜返台。中國文旅部28日宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

傅崐萁今天上午率訪團成員在立法院議場前召開「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」成果豐碩記者會。

傅崐萁表示，此行順利完成「兩岸和平破冰」、「兩岸觀光全面開啟」、「台灣農漁產品拓展市場」等主要任務，呼籲各政黨基於愛護台灣，更要能身體力行，為全民爭取和平發展跟安居樂業。中華民國存在的事實不容抹滅，國民黨團傾聽民意，勇敢承擔，不會憂讒畏譏。

傅崐萁指出，此次兩岸和平破冰之旅，不只降低兩岸緊張氣氛，更讓兩岸全面交流。此行雖然是國民黨的一小步，卻是兩岸斷線8年後的一大步，為台灣人民帶回的豐碩成果，包括中國大陸啟動30個主要城市與台灣直航、4大直轄市等20個人口密集都市開放上網申請入台證，台灣農漁產品拓展中國大陸市場等。

傅崐萁表示，對於兩岸最關心的觀光課題，此行已經順利打開觀光之門，中國大陸宣布福建省對馬祖全面開放旅遊，在平潭到台灣的海上客運復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，希望台灣方面能夠立刻回覆，再加上開放重要城市為直航航點，代表未來中國大陸會開放各省來台觀光旅遊。

傅崐萁指出，現行台灣方面設定陸客一天不能超過2000人，而中國大陸有30幾個省份，如何分配這2000個名額，這是耐人尋味的問題。過去兩岸觀光交流，中國大陸居民來台人數1年將近500萬人次，每天有1萬5000人進入台灣，現行陸委會、觀光署所設定的一天2000人，不符實際需求、杯水車薪。

傅崐萁表示，對於推動兩岸全面觀光交流，降低兩岸兵凶戰危對峙的氛圍，行政院應該加把勁，回復到過去兩岸和平昌盛的榮景，一天開放1萬5000名到2萬名陸客來台，讓更多觀光客走進台灣，認識台灣。唯有交流才能夠減低因不了解所產生的摩擦，尤其兩岸經過8年不斷的惡意累積，造成今天雙方有很大的誤解。

傅崐萁指出，今天國民黨團傾聽民意，勇敢承擔，就是要讓人民過得更好，不希望台海成為戰場。

對於綠營批評國民黨立委成為對岸統戰棋子，傅崐萁表示，連總統當選人賴清德都表示希望共產黨可以跟民進黨對話，如果兩岸交流就是出賣台灣，民進黨是否也準備出賣台灣。呼籲大家勇敢面對台灣主流民意，為台灣人民做實事。（編輯：蘇志宗）1130429