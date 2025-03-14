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朱立倫：支持軍事審判健全化 不認同修法指向國軍

2025/3/14 13:12（3/14 13:48 更新）
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國民黨主席朱立倫表示，國民黨堅定支持軍事審判健全化，但決不認同總統將修法理由指向國軍。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫表示，國民黨堅定支持軍事審判健全化，但決不認同總統將修法理由指向國軍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北14日電）國民黨主席朱立倫今天表示，總統賴清德宣布將恢復軍事審判制度，但竟將檢討修正的原因指向國軍弟兄，這不僅是逃避民進黨的責任，更令軍心大受打擊，身為三軍統帥的總統應當向國軍道歉。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

朱立倫今天以「國民黨一貫支持軍事審判健全化 賴清德應為污名化國軍忠誠道歉！」為題，在臉書發文。

朱立倫指出，在總統宣布檢討修正軍事審判法之前，國民黨立委徐巧芯、陳永康及翁曉玲於2024年就曾經主張修正軍事審判法第34條規定，國民黨修法強調兩大宗旨，分別是健全軍事審判符合戰時特殊情況、有利於國家安全，以及避免戰時違背「特別法優先原則」而形成混亂。

朱立倫說明，縱使國民黨堅定支持軍事審判健全化，有效抵禦中共發動戰爭的軍紀問題，但國民黨決不認同總統將修法理由指向國軍。總統聲稱修法理由是因應中共對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，無疑是指控國軍遭受中共滲透，這顯然是「對內尋找敵人」的政治操作，厚著臉皮逃避歷史責任。

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朱立倫提到，導致軍事審判程序破碎，顯然是民進黨造成的問題，無論過去前總統蔡英文主張「將軍事裁判權回歸司法院」、民進黨立法院黨團總召柯建銘聲稱「軍事司法審判基本上已經違憲」、國防部長顧立雄要求「軍事審判體系回到司法一元化」等，都是造成如今軍事審判困難的原因。

朱立倫強調，國民黨要求賴總統應承認民進黨政治操作，導致軍事審判的歷史問題，並向遭受污名化的國軍道歉，也呼籲總統作為三軍統帥不能只是片面打擊國軍信心，應當呼應國民黨主張，提高國軍加給，強化國家安全，提升國軍士氣。（編輯：張若瑤）1140314

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