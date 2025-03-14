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賴總統拋恢復軍事審判 國民黨團擬提公投反制

2025/3/14 14:44（3/14 15:03 更新）
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總統賴清德13日召開國安高層會議，會後在總統府敞廳發表談話，宣布恢復軍事審判制度。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
總統賴清德13日召開國安高層會議，會後在總統府敞廳發表談話，宣布恢復軍事審判制度。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
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（中央社記者王承中台北14日電）總統賴清德指出，中國已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，宣布全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國民黨團擬提公投反制，公投提案主文內容包括「是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判」。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等，引發在野黨質疑。

國民黨立法院黨團今天上午在立法院召開黨團大會，據與會的國民黨立委表示，會中除確定要推動反廢死公投外，對於賴總統提出要恢復軍事審判制度，引發民眾疑慮，因此黨團也決定要提出公投反制。

據了解，公投提案內容指出，有鑑於賴總統首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。爰擬具公投提案主文為「賴總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」。

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據了解，國民黨團所提的兩公投案預計18日經程序委員會，排入21日院會議程，如果21日院會逕付二讀，將進入一個月的協商冷凍期，最快4月21日後，立法院就可以處理。

公民投票法規定，立法院對於重大政策之創制或複決事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。（編輯：林興盟）1140314

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總統賴清德13日召開國安高層會議，提出5大國安及統戰威脅及因應策略。（中央社製圖）
總統賴清德13日召開國安高層會議，提出5大國安及統戰威脅及因應策略。（中央社製圖）
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