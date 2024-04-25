傅崐萁率團赴陸 陸委會：不能協商涉公權力事項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北25日電）國民黨立委傅崐萁明將率團訪陸。陸委會今天表示，若與對岸協商、談判涉及公權力事項必須經過政府授權；倘若未經授權，協商、談判結果都是無效的。

大陸委員會（陸委會）今天舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），若與對岸協商、談判涉及公權力事項，這個部分需要經過政府授權；倘若沒有獲得事先授權，談出來的結果也是無效的，在法律上是無效的。

詹志宏指出，目前為止不知道傅崐萁赴陸將談哪些議題，依據目前法律規定，行政部門也沒有辦法要求事先提供參訪計畫，「我們大家就拭目以待了」。

他強調，期待對於兩岸交流可以維持對等尊嚴原則，只要是朝著這個目標前進，政府都予以支持、鼓勵。

關於有立委提案修正兩岸條例規範立委赴陸必須申報一事，詹志宏回應，這是立法院的職權，行政部門予以尊重；確保台灣的自由、民主體制能夠正常地運作下去，這是共同的、一致的目標。（編輯：陳鎧妤）1130425