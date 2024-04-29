結束訪中 傅崐萁：觀光農特產及航點有收穫

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，於昨天深夜返台。他表示，經過溝通協調，在觀光旅遊、農特產品及航點等有很多收穫，未來會繼續努力，今天將舉行返國說明會。

傅崐萁與同行的立法委員結束訪問中國大陸行程，一行人於昨天深夜，分別搭乘長榮航空BR-715班機以及華航 CI-518班機返台。傅崐萁下機後接受媒體聯訪表示，國民黨團17名立委經過馬拉松式的會談，以及不斷的溝通協調，兩岸終於迎來了春暖花開，在觀光旅遊以及農特產品、航點等有非常多的收穫。

傅崐萁指出，希望兩岸能夠儘速、全面的推動交流，還有觀光、農特產品、航點以及所有兩岸同胞，一起攜手迎接新時刻的到臨。

傅崐萁說，過去8年的斷線，經由這次這麼短的時間內，能夠有豐碩成果，他對社會各界的期待深表感謝，「當然這只是一個開始，我們還會繼續努力」，畢竟兩岸的和平、破冰之旅，在這麼短的時間能夠順利開展，國民黨有信心也願意為所有人民來做，希望兩岸未來一起打破過去的寒冬，迎向一個新的春暖花開時刻。

記者追問，如何看待有中國大陸台商希望「反滲透法」能有所改變。傅崐萁回應，今天早上會在立法院的議場前舉行完整清楚的返國說明會，隨後在隨行人員陪同下離去。

傅崐萁26日率團訪問中國大陸，同行前往交流還包括羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺，一共有17名國民黨立委。

傅崐萁27日早上前往小米汽車工廠與北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心參訪，同日下午在北京會見中國大陸全國政協主席王滬寧，昨天上午先後拜會中國大陸文旅部及中國大陸海關總署，下午則與台青台商進行座談。（編輯：何宏儒）1130429