傅崐萁率立委團赴中 民進黨：勿踩到民主與國安紅線

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（中央社記者溫貴香台北26日電）中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率國民黨立委啟程前往中國，民進黨今天表示，傅崐萁若與中國官方有協商協議甚至就立法院修法議程做交換意見，恐牴觸現行法律，也踩到民主與國安紅線。

花蓮震災重建工作仍在進行中，傅崐萁將率國民黨立委啟程前往中國，外界質疑赴中目的與前總統馬英九及中國國台辦皆拋出的「反滲透法」修法議題有關。民進黨發言人吳崢、發言人戴瑋姍、律師黃帝穎今天召開記者會，提醒傅崐萁若與中國官方協商協議，甚至就立法院修法議程做交換意見，可能觸及法律紅線。

黃帝穎說，傅崐萁赴中，除簽署任何協議無效外，還有法律上的責任，不管是國安五法或反滲透法，接受中國的指示、委託或資助來修法，違反者，處3年以下有期徒刑。

其次，他表示，還有兩岸人民關係條例第5條之1中明定，「非經行政院大陸委員會授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式協商簽署協議。台灣地區之公務人員、各級公職人員或各級地方民意代表機關，亦同。」甚至，涉及任何政府公權力或政治議題之協議，同屬違法情事，違者，情節嚴重者，可處5年以下有期徒刑。

他強調，傅崐萁在台灣的刑事記錄上屬於有前科的，若踩到法律的界線，在量刑上，會影響到法院的判斷。當前花蓮正值震後重建，傅崐萁執意赴中，令人懷疑到底所為何事，呼籲傅崐萁不要踩到法律的紅線。

戴瑋姍說，近期立委沈伯洋立提出兩岸人民關係條例修正草案，對於立委、直轄市及縣（市）議員，曾參與立法院秘密會議，且該秘密會議提供的機密文件未達解密時限者，納入國安管制範圍，提案的本身只是基於兩岸的特殊性，認為應強化國安的防護網，卻在藍白聯手下，連在立法院會報告事項列案的機會都不給予，恣意提議「暫緩列案」。

她質疑，此行有什麼見不得人的「黑箱」交易，這種封殺任何議案的討論空間，無疑讓國會的民主倒退，請國民黨立委們，不應為了唱和中國，限縮台灣的國安防衛量能。

吳崢表示，傅崐萁擔任花蓮縣長期間，曾多次在2014、2016、2017年與中國討論直航；2018年花蓮地震，更跳過兩岸既有溝通管道、跳過陸委會對口，直接與國台辦主任張志軍通話，討論中國救援隊來台。此次訪中，傅崐萁更稱有不方便透露的「紅利」。傅崐萁當起兩岸買辦，私下與中國協商，很可能會觸犯法律。

吳崢進一步表示，中國近日以啟用M503航線等片面作為改變兩岸現狀，又以修改「反滲透法」等議題來分化台灣內部，就是要對即將上任的新政府施壓。

吳崢呼籲中國有自信地與台灣人民託付的民選合法政府交流，而不是在有政治前提之下與在野黨私下協商。（編輯：翟思嘉）1130426