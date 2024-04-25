高雄資收廠弊案 業者短繳處理費227萬帳戶被凍繳清

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄南區資收廠竄改電腦程式短報廢棄物重量貪污案，涉案清運業者事後遭要求補繳處理費；其中，李姓業者短繳近227萬，經行政執行署高雄分署凍結公司帳戶才願匯款繳清。

高雄南區資源回收廠先前爆出貪污案，洪姓技工涉與清運、電腦業者勾結竄改過磅電腦程式，透過短報廢棄物重量再收取回扣，共23人涉案，不法所得逾新台幣2.6億元；全案一審審結，其中10人獲判緩刑，其餘13人則依圖利等罪判3年4月至13年不等，可上訴。

其中，某間涉案環保公司李姓負責人於民國109年9月至110年2月期間參與此案，涉嫌以電腦作弊程式減輕地磅計算的載運廢棄物重量，致使李男公司載運廢棄物進入資收廠時短繳廢棄物代處理費，全案經移送市府環保局，認定李男公司須補繳廢棄物代處理費275萬2659元。

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行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，李男事後雖將從中獲利的48萬3000元不法所得繳回，但因公司仍短繳226萬9659元，移送機關便將全案移送高雄分署強制執行，並凍結公司銀行帳戶，扣押往來廠商應收帳款，同時函請監理機關將公司名下車輛辦理禁止過戶，讓李男最後願匯款全數繳清。

高雄分署提醒，高雄南區資源回收廠貪污案遭廉政署查獲後，數十家業者除須繳納短繳費用外，還須受到刑事處罰，得不償失；呼籲民眾秉持守法誠信態度，切莫貪圖私利，面對不可挽回後果。（編輯：陳仁華）1130425