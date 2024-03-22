台中酒駕死傷人數增疑政策失靈 市府：續強力執法

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市去年酒駕死傷人數409人，是全台死傷人數最多被質疑政策失靈，民進黨台中市議員張家銨認為防制政策要調整，台中市政府今天表示，將持續強力執法，並強化民眾交通安全概念。

台灣酒駕防制協會昨天根據交通部最新統計指出，去年酒駕死傷人數為1萬334人，是從民國103年以來首度不減反增，其中台中市較前一年暴增409人，顯示酒駕防制政策完全失靈。

張家銨表示，台中市去年中才因酒駕死傷人數暴增，遭網友諷為「酒駕之都」。市議會也在去年9月請市府至議會專案報告，提出台中市酒駕防制的對策。當初市府洋洋灑灑的提出的各項策略，沒想到一整年的統計結果出來，因酒駕事故的死傷人數不減反增，甚至位居全國第一。

張家銨認為，市府的酒駕防制政策勢必要進行調整，酒駕防制策略必須有新的做法。台中市過去以強化執法量能、針對易發生酒駕的地點、時段加強取締、全面路檢等公權力懲罰的嚇阻政策為主。酒駕的預防勝於治療，市府如何延伸防制對策，阻斷飲酒後的駕車行為，是接下來需要思考的預防方向之一。

台中市警察局表示，依道安資訊查詢網資訊，全國整體酒駕死傷人數在112年均有增加趨勢，其中台中112年酒駕案件導致34人死亡，較111年同期37人減少3人，市府將持續強力執法，利用多元、分群、分眾宣導，強化民眾交通安全概念。

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台中市政府交通局也說，市府從宣導、教育及執法等面向強化酒駕防治，除不定期專案取締，也加強運用廣播、社群臉書宣導民眾酒後不開車，同時與計程車業者合作推出代駕服務，目前台中已有10家代駕業者，取得推薦標章資格的駕駛人計有61人，持續擴充中。

此外，交通局表示，市府還針對酒駕累犯舉辦生命禮儀課程講習，將上課教室布置成告別式會場，讓累犯體會生命無價的震撼教育，對害人害己的嚴重後果有所警惕。（編輯：黃世雅）1130322