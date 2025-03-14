民進黨：與國際同步 將中國野心阻絕境外

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統賴清德昨天針對中國對台5大國安威脅，提出17項的因應策略。民進黨中國事務部主任吳峻鋕今天表示，不只台灣，世界各國因應中國對外擴張之野心也都提出相關積極作為。政府要防範國安漏洞，並將中國野心阻絕在境外。

總統賴清德昨日召開國安高層會議，對應中國對台5大國安威脅，提出17項因應策略。對此，吳峻鋕與民進黨發言人韓瑩上午召開記者會，韓瑩表示，鼓吹戰爭不僅被「聯合國公民與政治權利國際公約」明確禁止，也涉犯台灣刑法第153條，武統言論違反台灣法律也踩到國際基本人權底線。

她說，中共利用極少數在台灣的中配進行統戰、撕裂台灣社會、混淆視聽認知，甚至鼓吹「武統」言論的行徑，不僅完全無助兩岸良性互動，更是在傷害已融入台灣民主社會的絕大多數善良中配。

吳峻鋕表示，不只是台灣，世界各國也都為因應中國對外擴張之野心提出相關積極作為。中國有4大作為在國際上進行滲透，包含認知戰、跨境鎮壓、駭客及間諜，世界各國包括美國、英國、日本等等，都有明確的反制作為。

他舉例，如美國國會通過多起對抗中國的法案，例如成立對抗中國惡意影響的基金以及逮捕在美國從事海外警察工作的中國特工；澳大利亞則是透過外國干預法設立反間諜小組，在澳洲大學推動反滲透干預的訓練等。

他說，總統昨天所提出的17項作為，就是負責任的政府面對中國對外擴張野心所作出的對應反制作為，要將國安過去的漏洞及中國野心，阻絕在境外。

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韓瑩表示，中共統戰大舉來襲，藍白卻在國會大開國安漏洞。包括前總統馬英九、國民黨立法院黨團總召傅崐萁曾提出欲修法限縮「反滲透法」；藍委提案修「兩岸人民關係條例」將中配入籍六改四等等，以及各種架空政府、弱化國防、離島引進中資等提案。

她說，當全世界都在防堵中國勢力擴張時，藍白立委卻在立法院幫中國大開後門，呼籲藍白莫再扯台灣後腿，傷害國家安全。（編輯：翟思嘉）1140314