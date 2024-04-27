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北京要求赴陸藍委修國安五法？國民黨團嚴正駁斥

2024/4/27 17:14（4/27 17:43 更新）
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁率16名藍委抵北京，27日展開訪中行的參訪。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月27日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁率16名藍委抵北京，27日展開訪中行的參訪。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月27日
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸，傳出北京要求帶齊各委員會的立委，以及目的是在最短期間內完成「國安五法」的修訂。國民黨團今天表示，本次出訪，就是定位和平破冰之旅，並對不實的爆料所謂修法的目的，做出最嚴正的駁斥。

傅崐萁26日率團訪問中國大陸，有媒體報導，中共這次要求帶齊立院8個常設委員會的立委，而更重要目的，是在最短期間內完成「國安五法」修訂，落實「三個排除」，讓中國在台灣的各種「交流」可以更為順暢；預計相關法令的修改，將成為下會期國民黨團重大法案。

國民黨立法院黨團今天下午發出聲明指出，本次出訪中國大陸，就是定位和平破冰之旅，這是明確且極具意義的；以台灣2350萬人的權益為最優先，並且爭取兩岸和平穩定溝通的管道，在民進黨執政惡意螺旋不斷上升下，能夠為兩岸化解緊張關係，代表新的民意交流，這是責無旁貸、也是使命。

國民黨團表示，台灣自疫情過後，各方面運輸觀光產業都陷入停滯，尤其花蓮遭逢地震天災，急需有活水能夠挹注，此行如果能夠爭取打開兩岸觀光之門，受益的絕對是台灣百工百業，執政的民進黨政府無法做到，就不要惡意攻擊批評想做事的人。

國民黨團指出，台灣的農漁特產，也希望能建立良好暢通的溝通管道，以及恢復過去銷售交流的機制，為民眾爭取更廣大的市場，這也是此團的目的之一；此次訪問所想的，都是如何能讓台灣人民的權益獲得提升，跟側翼及惡質媒體的放話抹紅爆料截然不同。

國民黨團強調，要對於不實爆料的所謂修法目的，做出最嚴正的駁斥，黨團所提每件修法，都是以台灣主流民意為依歸，本於專業、務實與國人需求為主，與民進黨不顧8成民意執意廢除死刑截然不同。

國民黨團指出，訪團此行是為了和平穩定、破冰交流，期待兩岸有春暖花開的時刻來臨，讓全體民眾受到最大的收穫。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130427

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