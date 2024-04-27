傅崐萁登陸盼帶陸客到花蓮 綠委批只代表立院少數

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北27日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸，他今天說一定會在今年帶著大陸觀光團到花蓮，重建觀光、農業。民進黨團幹事長吳思瑤批評，傅崐萁此行欠缺獨立自主性，只代表立法院的少數，沒資格承諾任何立法、修法。

傅崐萁昨天率領部分國民黨立委前往中國大陸訪問。他今天上午透過影片表示，除了和平破冰有迫切需要外，也希望為花蓮農特產品敲開大門，行銷到中國大陸，同時能開放大陸觀光客到台灣，尤其到花蓮。

傅崐萁說，未來希望打開兩岸的大門，讓更多的觀光客重新回到台灣，讓8年前兩岸觀光和平的榮景，能夠持續在全台灣及美麗的花蓮。

吳思瑤上午透過影片批評，行前到底有多少立委同行，國民黨遮遮掩掩不敢明說，到了中國後要見哪些人、參訪什麼單位，也都三緘其口，「究竟有什麼不可告人之事難以對台灣社會公開？」

吳思瑤表示，傅崐萁率團欠缺主體性和代表性，中國要求往東就往東，要求往西就往西，完全沒置喙餘地，自甘淪為中國統戰大戲的道具和配角；行前說要行銷台灣的農漁特產，但目前揭露的行程卻毫不相干。

吳思瑤指出，傅崐萁此團只代表立法院的少數，沒資格承諾任何立法、修法。

民進黨立委郭國文也透過影片質疑，傅崐萁的口氣很大很滿，要把中國觀光客引到花蓮去，這種「花蓮王」、「花蓮國」的思維，以為不必透過中央政府就能改變所有政策。（編輯：黃瑞弘）1130427