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全文／賴清德總統就職演說：打造民主和平繁榮的新台灣
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賴總統就職演說拋兩岸對話 重啟對等觀光旅遊、學位生來台就學

2024/5/20 11:34（5/20 11:54 更新）
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第16任總統、副總統就職典禮慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，民眾透過現場大螢幕觀看總統賴清德發表就職演說。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日
第16任總統、副總統就職典禮慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，民眾透過現場大螢幕觀看總統賴清德發表就職演說。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

總統賴清德上午在總統府前廣場發表就職演說時表示，由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持

賴清德四個堅持小百科

  • 堅持自由民主的憲政體制
  • 堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬
  • 堅持主權不容侵犯併吞
  • 堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志
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」，不卑不亢，維持現狀。

他呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭恐懼。

賴總統表示，台灣人民熱愛和平，與人為善，他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。（編輯：林淑媛）1130520

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