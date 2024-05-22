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賴總統稱兩岸互不隸屬 學者：未來難有官方溝通管道

2024/5/22 15:08（5/22 15:43 更新）
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總統賴清德20日上午出席第16任總統副總統就職慶祝大會，以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
總統賴清德20日上午出席第16任總統副總統就職慶祝大會，以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
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（中央社記者吳柏緯台北22日電）總統賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬。學者分析，中國大陸早已將賴清德定位為「務實台獨工作者」，但並未預料把兩岸關係本質如此挑明。可以預見未來4年間，兩岸官方間不會有正式溝通管道。

輔仁大學日本暨東亞研究中心今天上午舉行「賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢」國際情勢講座，由兩岸關係學者分析總統賴清德執政後的兩岸與國際情勢。

邱坤玄指出，中國大陸對於賴清德的520就職演說，已經做了「大量的準備工作」，包含對於賴清德的定位是「務實的台獨工作者」、「麻煩製造者」，然而沒有想到的是，「如此的明目張膽把兩岸關係本質講的這麼清楚」。

他說，針對著樣的「表態」，中國大陸的反應可想而知，從昨天開始已是全面性的文攻，至於下一步，他們稱「拭目以待」。可以預測，未來在軍事、國際活動空間方面，一定會有比較強烈的反應。

邱坤玄提到，雖然現在是民進黨執政，然而中國大陸想要打交道的對象是「掌握權力的人」，現在的情境之下，北京認為真正有權力的人是美國，「如果搞定了美國，台灣就比較容易搞定」。

邱坤玄進一步分析，未來4年，兩岸官方不會有所謂的正式溝通管道，北京既不會與民進黨政府，也不會與民進黨黨部溝通，但針對民進黨員個人的私下溝通與互動是有可能的，「然而對象是會特別挑選」。

針對賴總統提到「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」，邱坤玄認為是「情感的語言」，「如果說一個國家的名字可以變這麼多，到底哪一個才是真正的名字？」。

邱坤玄也提到，賴總統在演講中針對兩岸開放觀光的內容，與中國國家主席習近平日前表達「歡迎台灣人民到大陸走走看看」呼應，然而雙方目前在開放觀光的安排上也仍在端看情勢、拉鋸之中。（編輯：邱國強）1130522

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