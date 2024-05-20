中國學者評賴總統演說：包裝台獨主張 兩岸交流不變

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（中央社記者張淑伶上海20日電）總統賴清德今天的就職演說再次強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並提及國籍概念。中國大陸學者包承柯認為，賴清德是「用蔡英文的兩國論包裝其台獨主張」。但兩岸交流仍會繼續，不會因為他的就職而發生本質變化。

上海東亞研究所副所長包承柯告訴中央社記者，他認為賴清德最希望說出的是「台灣是主權獨立的國家」，但不能輕易說出來。賴清德充分運用了「中華民國台灣」的概念，這對中國大陸來說是很忌諱的。

賴清德今天在就職演說中表示，「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。

包承柯表示，這次賴清德有關國籍的說法，是突出分歧，想表達「中國大陸不管轄台灣」，是「蓄意把兩岸之間的事務對立起來，從法律的層面想製造台獨的主張」。但這和陸方強調的「台灣是中國的一部分，這是歷史事實」衝突，相信這會使兩岸緊張關係進一步升高，兩岸對抗進一步加劇。

賴總統在演說中強調，「和平無價，戰爭沒有贏家」、「和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標」。

包承柯說，中國大陸也不希望戰爭，「戰爭的迫切性也沒有那麼高」。但是當前兩岸關係的緊張升高從今年1月13日總統大選結束就開始了，只是還有不確定因素，從今天的就職演說看來，「這個不確定因素變為確定的因素」，「並沒有在520這個節點上，去化解兩岸的一個對抗的因素」。

然而，包承柯也表示，未來兩岸之間的交流還會繼續，不會因為賴總統的520就職而發生本質的變化，因為陸方是「本著兩岸一家親的思考邏輯」。一方面推動兩岸的民間交流，同時還會進一步加強反對台獨的政策，並行不悖。（編輯：邱國強）1130520