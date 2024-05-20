賴總統就職演說 學者：兩岸說法有堅持也有善意

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（中央社記者劉冠廷、游凱翔台北20日電）總統賴清德今天發表就職演說，亞太綜合研究院長湯紹成分析，兩岸路線是「蔡規賴隨」，很難解決兩岸當前問題；但提到先從重啟雙邊對等的觀光旅遊、學位生來台，整體來說有堅持也有善意。

總統賴清德上午發表就職演說時表示，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

美國薩姆休斯頓州立大學（Sam Houston State University）政治系副教授翁履中分析，賴總統有試著遞出「維持現狀橄欖枝」，提出兩岸交流可從旅行和求學優先，但也同時強化中國與台灣互不隸屬，北京恐會將橄欖枝解讀為挑釁。

翁履中指出，賴總統的演說內容向「華獨」靠攏，將中華民國存在的事實拿出來講，這是立法院副院長江啟臣過去擔任國民黨主席時的說法，但國民黨是基於九二共識；民進黨則只有用中華民國存在的事實作論述，基本上就是直接強調「同等地位」，從整體演說內容評估，北京對台作為恐會「官方更硬，民間更軟」。

政治大學外交系教授黃奎博認為，賴總統的兩岸關係基本上延續「蔡英文路線」，且未能在演說中揚棄台獨路線，在兩岸定位僅是「模糊以對」，這讓兩岸關係改善的機會非常渺茫。

黃奎博指出，賴總統的外交政策，仍訴求強化與理念相近民主國家的關係，但對於正式邦交及有意義的國際參與卻少著墨，可見外交處境繼續艱難；關於民主團結的內容，很大一部分著重在台灣內部抵抗中共勢力，在實踐上是否會類似蔡政府時期、或較之更為嚴厲，有待觀察。

亞太綜合研究院長湯紹成表示，賴總統演說的兩岸部分，主要是「蔡規賴隨」，兩岸互不隸屬的提法也跟前總統蔡英文一樣，兩岸歧見依舊很難化解；不過賴總統在演說中，提到觀光旅遊及學位生等說法，這是有釋放出善意，整個演說來看，有堅持也有善意。

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室表示，前總統蔡英文在就職演說或每年國慶演說，均會向中國遞出橄欖枝，而民進黨目前已第3次執政，若中國想維持與台灣的交往，不管是政治或實質形式，中方必須面對如何與民進黨互動的課題。

至於中國後續可能反應，沈明室認為，一是淡化處理，但實質討論未來互動項目；二是採取強硬的方式對台，但此舉將會導致惡意螺旋升高，讓2位美國總統候選人均對中國採取強硬態度，這對中國沒有好處。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130520