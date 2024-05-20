日媒大幅報導賴總統就職演說 關注兩岸關係

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午宣誓就職，賴總統發表就職演說，日本主流媒體大幅報導，關注兩岸關係，多家日媒聚焦賴總統強調新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢維持現狀。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞、讀賣新聞、產經新聞等媒體報導，台灣執政黨民進黨的總統當選人賴清德今天就任新總統，發表就職演說。

NHK報導，賴總統強調新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢維持現狀。此外，賴總統呼籲中國與台灣民選合法的政府之間在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

「四個堅持」是指堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

賴總統說：「面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心。」他並提到要強化國防力量，同時要跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

NHK報導，賴總統以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，否定了中國聲稱的「台灣是中國的一部分」的主張。

NHK也報導日美官方對於賴清德就任總統表達祝賀。日本政府發言人、內閣官房長官林芳正上午在例行記者會上表示：「想對於賴清德先生就任總統一事表達祝賀。台灣是共享基本價值、有緊密經濟關係、人員往來極為重要的夥伴與珍貴友人。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明祝賀賴總統及台灣人民，並表達期待與賴總統合作，推動台美共同利益與價值，以及維持台海和平與穩定。

日本朝日新聞分析，賴總統在演說時表示「新政府不卑不亢維持現狀」，這是沿襲8年前從國民黨手中贏得政權、實現政權輪替的前總統蔡英文政府的路線。

朝日新聞指出，賴總統在演說時未提到「九二共識」，蔡英文8年前在就職演說也未承認「九二共識」，中國批評是「一份沒有完成的答卷」，在國際社會更加孤立台灣，加強對蔡政府施壓。（編輯：周永捷）1130520