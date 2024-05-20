古屋圭司：台日美共享價值連結強 不能讓台灣有事

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職，日華懇會長古屋圭司今天表示，多年前他就認識賴總統和蕭副總統，「我們都是朋友」，感受到賴總統將延續前總統蔡英文路線推動印太自由開放，而台灣與日本、美國共享價值觀並加強連結，「不能讓台灣有事發生」。

總統賴清德今天就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」組團觀禮人數創史上最多。日華懇會長古屋圭司、日華懇顧問衛藤征士郎、事務局長代理佐佐木紀、日本參議員山東昭子下午在台北舉行媒體見面會。

古屋圭司表示，此次訪團超越黨派，來台參訪了日治時期的歷史建築，他提及日華懇將與石川縣加賀市長宮元陸發起的「日台共榮首長聯盟」串連，希望安排國中、高中學生到台灣教育旅行，期盼藉此深化認識，「因為百聞不如一見」。

古屋圭司說，賴總統接待許多外國訪賓，但邀請他出席餐會，代表台日的信賴關係是多麼深厚。賴總統當立委和市長時，他們已經彼此認識，也在蕭副總統擔任立委時期認識，現在2人擔任正副總統，「我們都是朋友」。

他說，感受到賴總統將延續前總統蔡英文路線進一步推動印太地區的自由開放，且看到台灣希望維持現狀的意志，以及自我認同的意識。

古屋圭司表示，台灣與日本、美國共享價值觀並加強連結，因此「不能讓台灣有事發生」。他強力支持台灣加入包括世衛組織等國際組織，也支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日華懇將成立相關研究小組，從經濟安全角度出發，商討如何加強日台穩定的產業連結。

媒體詢問與賴總統見面時交換哪些想法，古屋圭司回應，賴總統對日方表達感謝，並指台日是患難見真情的友人，今後有必要進一步提升關係。至於如何看待台灣立法院「三黨不過半」，他則說，這在民主國家很正常，且與立法院長韓國瑜有聯繫，相信能順利推動國會外交。（編輯：林淑媛）1130520