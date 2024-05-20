賴總統見安倍昭惠 盼台日攜手維護印太和平穩定

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統賴清德今天分別接見日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本財團會長笹川陽平、前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。賴總統期盼，台日持續攜手維護印太區域和平穩定與繁榮發展，也盼共同實現自由開放的印度太平洋願景。

賴總統接見谷崎泰明時指出，台日是相互扶持的夥伴，他感謝日本政府在各種國際場合為台發聲，支持台灣的國際參與。未來不論是參與國際組織，或是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等區域經貿合作機制，台灣都會積極爭取，希望能夠為區域及全球的繁榮發展做出更多貢獻。

賴總統表示，今年日本在美日、美日菲峰會及G7外長會議都強調，台海和平穩定對世界的安全繁榮至關重要。他要感謝日本對台海安全議題的重視，並期盼台灣與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

谷崎泰明說，賴總統在今日就職演說中強調，這次勝選是向世界傳達這是民主的勝利，日本也對此同感歡喜。此外，賴總統也強調台海和平穩定不僅攸關區域和平穩定，也攸關世界和平穩定及繁榮，是不可或缺的重要因素，這也與日本的認知一致。

谷崎泰明指出，相信未來在賴總統的卓越領導之下，台灣絕對有能力扮演促進區域和平穩定角色，並做出重要貢獻，日本也願意予以協助；他說，這次訪台除恭賀賴總統就任，也代表日本傳達堅信台日關係會更加友好的訊息。

賴總統接見日本財團會長笹川陽平一行，肯定日本財團及笹川和平財團，近年來積極推動海洋政策研究及海外支援活動，並協助帛琉推動觀光產業，對促進台日帛琉三方關係有許多助益，也期盼未來能透過更多民間交流，提升台日友好情誼，拓展更多合作空間。

笹川陽平說，如同親戚般的台灣有難，尤其是花蓮先前發生的強烈地震，他將捐贈花蓮200萬美元，希望對後續的重建工作有所幫助。

另外，賴總統接見安倍昭惠時再次表達對安倍晉三及其母親安倍洋子的追思與敬意，感謝他們對深化台日關係的貢獻。

總統說，未來台灣會與日本繼續攜手合作，維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，也會努力謀求台日之間的友好情誼、「善的循環」持續成為國際社會的典範。

安倍昭惠則說，她期盼自己未來能扮演台日橋梁角色，回報台灣的恩情。（編輯：林淑媛）1130520

前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（圖）來台參加第16任正副總統就職典禮，20日下午獲總統賴清德接見。安倍昭惠致詞表示，安倍晉三離世時，當時還是副總統身分的賴總統立即赴日哀悼與慰問，讓她非常感謝，說著一度忍不住紅了眼眶。中央社記者裴禛攝 113年5月20日

總統賴清德（右）20日上午正式宣誓就職，下午在府內接見前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左），賴總統致詞感謝安倍昭惠接棒延續與台灣的連結，並積極投入雙方文化交流活動。中央社記者裴禛攝 113年5月20日

總統賴清德（右）20日在總統府接見日本財團會長笹川陽平（左）一行，笹川陽平致詞時，宣布捐贈美金200萬元予花蓮地震賑災使用，賴總統代表接受。中央社記者裴禛攝 113年5月20日