談賴清德就職演說 中國學者：沒有樂觀的理由

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）針對總統賴清德的就職演說，中國大陸學者周志懷今天表示，這是一份挑釁、挑戰大陸的「台獨自白書」，後續要觀察大陸是否會加強「台灣問題單方解決機制」，陸方沒有樂觀的理由。

對於演說未提及「兩岸人民關係條例」，也沒有「九二精神」，周志懷表示，如果要兩岸能夠對話，不會是這樣的一份演說內容，顯示賴沒有要跟大陸對話。

前中國社科院台研所所長、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷今天接受中央社訪問時表達對兩岸未來的憂心。

周志懷表示，沒有想到會是這樣的一份演講。過去賴清德曾經受訪稱「沒有台獨路徑」，但這份演說毫無掩飾民進黨的台獨野心與心計，也充滿著敵意。

周志懷進一步剖析，這份演說談及兩岸的部分是要與大陸決裂、兩岸和平為敵，並且是與美國分手。賴清德的這份演講，是在美國、大陸等各方壓力下的演講，但是內容卻是魯莽、蠻幹，「誰都不甩」。

他說，演說內容的治理藍圖，在沒有兩岸和平的環境之下，要如何實踐？並且認為，「和李登輝、陳水扁、蔡英文相比，這是一個最台獨的演說，這是一條不歸路」。

對於賴清德拋出兩岸重啟觀光旅遊與陸生來台就讀，周志懷指出，這需要考慮大陸學生的感受，在這樣充滿敵意、非常不友善的環境下，大陸的家長要將陸生送到台灣就學？「我覺得沒有可能」。

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對於這一份演說，周志懷直言，看完後心情很不平靜，也凸顯賴的團隊與人事安排在兩岸關係上沒有轉圜餘地。

賴總統今天在第16任總統、副總統就職典禮慶祝大會上談及兩岸部分表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並且未提「兩岸關係人民條例」；同時強調，希望中國正視中華民國存在的事實，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。（編輯：唐佩君）1130520