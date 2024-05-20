賴總統就職演說提台灣79次 數度被熱情掌聲中斷

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統賴清德今天發表「打造民主和平繁榮的新台灣」就職演說，全長30分鐘，他提台灣79次、中華民國9次、中華民國台灣3次；他談到，立法院議事運作應遵守程序正義、任何政黨不可為政權犧牲國家主權，幾度被群眾熱情掌聲打斷。

新任總統賴清德上午在總統府前就職慶祝大會發表演說，他今天演說手勢豐富，時而振臂疾呼、時而以手撫胸，強調對人民的承諾。

他在這篇題為「打造民主和平繁榮的新台灣」演說中，提及「台灣」79次、「中華民國」9次、「中華民國台灣」3次。

賴總統從年輕立志行醫救人到從政立志改變台灣說起，現在是以無比堅定心情接受人民託付就職總統。

他感謝前任政府的努力與付出，請民眾給前總統蔡英文、前副總統陳建仁最熱烈掌聲；觀禮台上的陳建仁笑容滿面合掌點頭致意。

賴總統細數接下來的施政重點，其中，談到最新局勢國會「三黨不過半」，立法院的議事運作應該遵守程序正義，多數尊重少數、少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。群眾拍手歡呼，一度打斷演說。

他談到台灣現在的成就，包括，「是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家」、「民主台灣已經是世界之光」。群眾熱情鼓掌回應。

談到與中國互動，賴總統說，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇；中華民國與中華人民共和國互不隸屬；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。群眾接連爆出熱烈掌聲，台下還有群眾大聲回應，「對」。

賴總統今天演說手勢豐富，時而握拳，時而振臂疾呼；他展開雙臂「歡迎台商回台投資」；他右手撫上左胸，承諾「只要政府在，勞保絕對不會倒」。他強調，會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙，都贏得現場掌聲。（編輯：蘇龍麒）1130520