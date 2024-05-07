海洋產業女性培力工作坊 海委會邀APEC會員探討

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（中央社記者張已亷高雄7日電）海委會邀9個APEC會員體6、7日在北台灣舉辦「海洋產業女性培力工作坊」，首日由台日韓學者分享「海女」文化並到新北馬崗漁村實際體驗，探討海洋領域中女性貢獻、包容及韌性。

海洋委員會發布新聞稿表示，工作坊6日在新北市福隆遊客中心開幕，亞太經濟合作會議（APEC）會員經濟體包括印尼、日本、韓國、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭、菲律賓、泰國、越南及台灣政府官員、專家學者與非營利組織代表等參與。

海委會副主任委員洪文玲表示，推動海洋領域女性賦權並實現性別平等是APEC會員經濟體共同願景；工作坊是海委會在APEC場域推動女性參與海洋第2個計畫，希望透過實體交流讓各界對話，探討海洋文化中女性如何透過關係網路建置、科學與創新方式等為海洋保育中女性創造共融環境。

體驗部分安排參與者6日上午到新北貢寮區馬崗漁村，換上草鞋到潮間帶體驗海女採集作業、學習海女用海智慧，並由在地海女透過關係網絡，以合作及分享方式共進午餐，提供與會者馬崗「食」體驗。

海委會表示，工作坊首場講座以「海洋文化中的女性」為題，邀台、日、韓研究海女文化學者分享，並分組探討海洋女性文化保護和創新、沿海地區或漁村社區中女性參與及領導角色，及海洋文化或漁業領域中女性社區和網絡建立。（編輯：李明宗）1130507