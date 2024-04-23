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首屆海洋願景研討會高雄展開 10國探究挑戰與解方

2024/4/23 15:39（4/23 16:26 更新）
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國家海洋研究院23、24日在高雄市左營區蓮潭國際會館舉辦首屆海洋願景研討會（Vision Marine Conference），邀請10國、250名專家學者與會，探討全球海洋面臨的挑戰與解方。（國家海洋研究院提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月23日
國家海洋研究院23、24日在高雄市左營區蓮潭國際會館舉辦首屆海洋願景研討會（Vision Marine Conference），邀請10國、250名專家學者與會，探討全球海洋面臨的挑戰與解方。（國家海洋研究院提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月23日
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（中央社記者張已亷高雄23日電）國海院為呼應聯合國海洋願景，邀請10國、250名專家學者今明2天在高雄蓮潭會館舉辦第1屆海洋願景研討會，發表逾150篇跨域研究，探討全球海洋面臨的挑戰與解方。

國家海洋研究院發布新聞稿指出，邀請美國、英國、法國、加拿大、瑞典、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓及台灣10個國家與會，規劃20場論壇討論海洋水文與模型、海洋生物多樣性等議題，並舉辦學生海報競賽，培育青年投入海洋領域研究，象徵海洋傳承與永續發展精神。

海洋委員會政務副主任委員洪文玲表示，海洋願景研討會（Vision Marine Conference）突顯全球海洋研究趨勢，強調研究成果對社會影響，呼應巴塞隆納宣言中呼籲全球增加對海洋科學投資。

洪文玲指出，國海院2019年以「我們需要科學，我們想要海洋」理念成立至今5年，與全球學者合作致力整合海洋研究，提供並支持海委會以科學基礎制定海洋政策。

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國海院長陳建宏表示，研討會讓台灣海洋研究成果被國際看到，盼藉與國內外專家學者分享交流，建立國際合作機制，共同為海洋生態保育、海洋資源利用、海洋產業發展及海域遊憩安全等事務努力。

國家海洋研究院指出，會議由擁有35年海洋資助計畫（Sea Grant）經驗的佛羅里達大學榮譽教授Mike Spranger，及日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）執行長倉本真一擔任主講人，各別分享美、日2國對海洋研究與社會影響經驗，另外在現場展示國海院相關研究成果。（編輯：陳仁華）1130423

#國家海洋研究院
#陳建宏
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