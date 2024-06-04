探索海洋工程成推力 國海院與金屬中心簽MOU

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（中央社記者張已亷高雄4日電）為建立海洋工程與研究技術交流網絡，國海院今天與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，雙方在培育水下無人載具人才、研發海事工程技術等議題進行技術量能實質合作。

國家海洋研究院長陳建宏與財團法人金屬工業研究發展中心董事長林仁益，今天在「金屬中心海洋科技產業創新專區」（海洋專區）簽署合作備忘錄。未來雙方將在培育水下無人載具人才、研發海事工程技術、分享海洋資源調查及科研成果，進行技術量能實質合作。

國海院成立迄今5年多，在國內外海洋相關領域研究，以及產學合作有傑出成果。金屬中心協助經濟部能源署2021年起營運「海洋專區」，並以「海洋工程」、「海洋科技工程人才培訓及認證」、「海洋科技產業創新」為核心。

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同時，培訓內容結合國際風能組織（GWO）開設離岸風電課程，不僅發展離岸風場水下基礎維運自主技術，亦建構水下科技與工程服務業產業鏈，支持海洋產業發展。

國海院新聞稿表示，透過與金屬中心結盟鞏固研究量能，以及培育海洋專才，投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，在國內建立水下科技與技術人才環境、優化海洋工程技術、晉升海洋資源調查研究能量及推動國家海洋政策與規劃，進一步為「探索海洋」提供推力。（編輯：孫承武）1130604