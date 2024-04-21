油電車與摩托車駕駛疑因超車起糾紛 雙方互提告訴

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市游男駕駛油電車與鍾姓騎士因超車問題起糾紛，鍾男更攔停游男質問為什麼「補油門、不給超」，警方到場後雙方互提告訴，警方也依規定受理，並函送桃園地方檢察署偵辦。

游男在臉書Facebook社團發文表示，到桃園吃飯準備回家路上，卻被鍾男攔下問「開車補什麼油門」，但游男認為自己駕駛油電車根本不會有什麼聲音，因此待在車內打電話報警，游男也上傳影片說前面完全看不出來有任何糾紛，強調有家人在車上千萬別隨意下車「報警就對了」。

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平鎮分局宋屋派出所副所長許智勇接受媒體聯訪表示，警方調查，30歲游男於19日晚間8時32分許駕駛自小客車行經桃園市平鎮區環南路段時，與騎乘重機車的27歲鍾男疑似因超車問題衍生行車糾紛，鍾男不滿游男不給超車，並在路口以機車攔停游男。

許智勇指出，雙方於路口發生爭執，員警在獲報到場後雙方互提告訴，游男對鍾男提告強制罪，鍾男則對游男提告恐嚇罪，警方均依規定受理，並函送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1130421