台美貿易倡議2階段談判 美：有成效持續定期討論

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美國貿易代表署今天表示，助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）日前率美國在台協會（AIT）、農業部、勞工部及國務院官員赴台舉行21世紀貿易倡議談判，雙邊對話富有成效，未來會持續舉行定期討論，以達成共識。

台美21世紀貿易倡議去年6月針對第一階段議題簽署首批協定，目前為法規檢視階段，等待生效。第2階段談判議題聚焦農業、勞動與環境，去年8月在華府舉行首次實體談判；第2回合實體談判經5天討論，今天落幕。

美國貿易代表署（USTR）上午發布會談紀要，指出雙邊自2023年8月舉行實體談判以來，已舉行多次線上會議，以期達成21世紀貿易倡議的第2批協議。

USTR說，雙方在過去幾天的會談中持續就擬議的文本進行交流之際，美國國會工作團也訪台，並在整個會談期間由USTR官員簡報。此外，USTR還舉辦相關諮詢會議，作為其持續承諾透明度和積極外部參與的一環。

據行政院經貿談判辦公室新聞稿，負責此次談判的行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮指出，雙方針對3議題的文本內容均有充分討論，對於彼此法律制度、行政措施都有更多理解，會議收穫豐富，對後續談判有相當大的助益。

經貿辦指出，農業議題部分，雙方討論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等，尋求可促進農業貿易的法規，同時討論促進糧食安全與創新技術等生產作法的合作機制，藉以提高農業生產力，減少土地、水以及燃料的使用，有助氣候調適及韌性。

環境議題部分，經貿辦表示，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，也討論交換貿易與環境等議題資訊，還有共同推動自然資源保育等環保議題。

在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，以及企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任。（編輯：馮昭）1130503